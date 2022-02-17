В Тверской области возможны временные помехи в трансляции телеканалов

В Тверской области могут возникнуть перебои в телевещании Фото: ПТО

С 21 февраля по 16 марта в Тверской области возможны помехи в трансляции телеканалов. Об этом сообщает РТРС.

Виновата в этом будет весенняя солнечная интерференция, которая начнется над Тверской областью и может повлиять на телесигналы спутников связи.

Данное космическое явление возникает дважды в год, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии. Это приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника.

Перебои в вещании возможны с 11:57 до 13:05 ежедневно. Если после помех качество картинки не установится, то придется перезагрузить телевизор или приставку, отключив их от электропитания.

Актуальную информацию об отключениях можно получить на сайте РТРС.