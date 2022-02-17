Сайты с инструкциями по установке капканов заблокированы в Тверской области

На сайтах размещались инструкции для браконьеров Фото: архив "КП"

Удомельской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлены три сайта с информацией о способах установки и маскировки капканов на волка, рысь, барсука, соболя, бобра и других животных. Также были описаны другие способы незаконной охоты, попадающие под статью 258 УК РФ.

Прокуратура направила в суд три административных исковых заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены. Решения суда обращены к немедленному исполнению, ресурсы заблокированы.