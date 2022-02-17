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Общество17 февраля 2022 12:18

Сайты с инструкциями по установке капканов заблокированы в Тверской области

На ресурсах размещалась информация о способах незаконной охоты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На сайтах размещались инструкции для браконьеров Фото: архив "КП"

На сайтах размещались инструкции для браконьеров Фото: архив "КП"

Удомельской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлены три сайта с информацией о способах установки и маскировки капканов на волка, рысь, барсука, соболя, бобра и других животных. Также были описаны другие способы незаконной охоты, попадающие под статью 258 УК РФ.

Прокуратура направила в суд три административных исковых заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора удовлетворены. Решения суда обращены к немедленному исполнению, ресурсы заблокированы.