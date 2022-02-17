В Тверской области женщина из ревности убила сожителя ножом

Женщине грозит лишение свободы за убийство сожителя Фото: Мария ЛЕНЦ

Преступление было совершено в Осташкове в сентябре 2021 года.

53-летний мужчина и 50-летняя женщина вместе выпивали, на почве ревности женщина задумала убить сожителя и в ходе ссоры нанесла ему ножом 11 ран в шею. Мужчина умер от полученных травм.

Фигурантку задержали.

Осташковской межрайонной прокуратурой в отношении женщины утверждено обвинительное заключение. Материалы уголовного дела по статье "Убийство" направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.