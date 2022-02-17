Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 11:57

В Тверской области женщина из ревности убила сожителя ножом

Ей грозит 15 лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщине грозит лишение свободы за убийство сожителя

Женщине грозит лишение свободы за убийство сожителя

Фото: Мария ЛЕНЦ

Преступление было совершено в Осташкове в сентябре 2021 года.

53-летний мужчина и 50-летняя женщина вместе выпивали, на почве ревности женщина задумала убить сожителя и в ходе ссоры нанесла ему ножом 11 ран в шею. Мужчина умер от полученных травм.

Фигурантку задержали.

Осташковской межрайонной прокуратурой в отношении женщины утверждено обвинительное заключение. Материалы уголовного дела по статье "Убийство" направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.