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Общество17 февраля 2022 11:51

В Твери определят границы туристического центра

Принимаются предложения от жителей, историков и краеведов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери определят границы туристического центра

В Твери определят границы туристического центра

Фото: Виктория ЖУКОВА

На заседании рабочей группы городского Совета по урбанистике, которое 16 февраля провел глава города Алексей Огоньков, обсуждался вопрос определения границ туристического центра Твери.

Было предложено сформировать единое туристическое пространство в центральной части города, которое объединит основные туристические маршруты, будет удобно для путешественников и местных жителей.

С 2022 года, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации, на территории официально определенного и утвержденного туристического центра муниципалитета можно планировать программы по развитию данной территории и получить субсидию на реализацию мероприятий для туристов и горожан.

Вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Общественной палаты города. До 1 марта по электронной почте dag.ot@yandex.ru жители, историки и краеведы могут направить свои предложения по данной теме.