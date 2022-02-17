Жители Тверской области стали чаще заниматься лыжным спортом

Более 1500 человек занимаются в секйиях лыжного спорта в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области увеличился интерес к лыжному спорту. В областном спорткомитете отмечают активный интерес родителей детей и подростков к записи и занятиям в секции лыжного спорта. Кроме того, примерно на 25% возросло количество отдыхающих на лыжных базах области.

Специалисты уверены, что, в том числе, это связано с успешным выступлением российских спортсменов и, в частности, тверитянки, лидера российской сборной Натальи Непряевой на Олимпиаде в Пекине.

Сейчас в регионе действует 21 спортивная школа, где обучают лыжному спорту, из них две – олимпийского резерва. Лыжными гонками в учреждениях занимаются 1545 человек. Из них семь мастеров спорта России, два кандидата в мастера спорта. Обладателями первого разряда являются более 100 спортсменов, массовых разрядов – свыше 400. В спортшколах работает 51 тренер по лыжным гонкам.