Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении дорожных условий в Тверской области

На дорогах - гололедица. Будьте осторожны Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция Тверской области предупреждает водителей об ухудшении в регионе дорожной обстановки в связи с погодными условиями.

По данным метеоцентра, с 17 по 23 февраля, в Тверской области в дневное время ожидаются дожди, ночью - снег и похолодание до -7... -2 градусов.

На дорогах - гололедица.

- Водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, - предупреждают в ГИБДД.

Будьте внимательны и осторожны!