В Твери отремонтируют дороги вблизи школ, детсадов и медучреждений

В Твери отремонтируют дороги вблизи социальных объектов Фото: администрация Твери

В 2022 году в Твери планируется выполнить ремонт 51 объекта улично-дорожной сети. В частности, дороги вблизи 19 общеобразовательных, 14 дошкольных образовательных и 17 медицинских учреждений города. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Также в список ремонта вошли дублеры наиболее загруженных магистралей, объекты улично-дорожной сети, которые просили отремонтировать жители города.

При формировании программы дорожных работ губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу уделять особое внимание дорогам к социальным учреждениям.

Так, на улице Учительская расположены школа №18 и детский сад №7. На бульваре Ногина находятся три детских сада - №10, 96 и 80. Также в этом году отремонтируют улицу Фурманова, где расположен Областной клинический психоневрологический диспансер и дорогу возле Городской клинической больницы №1 имени В. В. Успенского.