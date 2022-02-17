В Тверской области выберут лучших социальных работников

Стартовал региональный этап конкурса профессионального мастерства в сфере соцобслуживания. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Тверской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

С 2021 года в этом профессиональном соревновании могут принимать участие не только работники государственных учреждений, но и некоммерческие организации и работающие в них специалисты.

Призёров областного этапа определят до 1 июня. Они станут участниками федерального этапа конкурса. Обладатели 1-3 мест по итогам федерального этапа получат денежные поощрения. Методическую помощь и консультации тверские участники могут получить по телефону 8 (4822) 32-03-70 с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45, перерыв на обед с 12.30 до 13.30.

Внесены изменения также в перечень и содержание номинаций. Если ранее оценивалось индивидуальное профессиональное мастерство и личностные качества, то по новым правилам акцент смещён в сторону командной работы.

"Приоритетными становятся применение практик и проектов, внедрение и распространение новых подходов, ориентированных на потребности конкретного человека и повышающих качество его жизни", - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.