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Происшествия17 февраля 2022 10:23

В Тверской области подросток с товарищем избили прохожего и отняли деньги

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодых людей подозревают в грабеже

Молодых людей подозревают в грабеже

Фото: Евгения ГУСЕВА

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей, один из которых несовершеннолетний. Их подозревают в грабеже.

По версии следствия, ночью, 16 января 2022 года, подозреваемые избили прохожего на улице Коминтерна в Калязине, а потом отняли у него деньги.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемые ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов, с них взято обязательство о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.