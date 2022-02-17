В Тверской области подросток с товарищем избили прохожего и отняли деньги

Молодых людей подозревают в грабеже Фото: Евгения ГУСЕВА

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей, один из которых несовершеннолетний. Их подозревают в грабеже.

По версии следствия, ночью, 16 января 2022 года, подозреваемые избили прохожего на улице Коминтерна в Калязине, а потом отняли у него деньги.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемые ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов, с них взято обязательство о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.