В 2022 году девять педагогов смогут получить поддержку по программе «Земский учитель» в Тверской области

Всего по программе "Земский учитель" в школы Верхневолжья привлекли 22 педагога. Фото: ПТО

В Тверской области можно до 29 апреля подать документы для участия в программе «Земский учитель». Как сообщила пресс-служба областного правительства, с начала реализации программы в 2020 году на работу в сельские школы Верхневолжья устроились 22 педагога. В 2021-м 11 специалистов получили поддержку по программе «Земский учитель». В этом году по ней планируется привлечь в сельские школы девять учителей. По данной программе предоставляются разовые выплаты в размере 1 млн рублей учителям, прибывшим на работу в села, деревни, рабочие поселки, поселки городского типа, города с численностью населения до 50 тысяч человек. На сегодняшний день в Верхневолжье наиболее активными участниками программы являются Кашинский и Вышневолоцкий городские округа, Спировский и Сандовский муниципальные округа. Более подробно с условиями федеральной программы «Земский учитель» можно ознакомиться по ссылке здесь.