В Тверской области ушла из жизни журналист Лариса Виноградова

Лариса Виноградова ушла из жизни в Твери Фото: vk.com/Лариса Виноградова

В Твери после долгой болезни ушла из жизни журналист Лариса Виноградова. Об утрате 17 февраля 2022 года в "Фейсбуке" сообщила журналист Мария Орлова.

- Лариса Виноградова скончалась. Очень тяжело умирала. С субботы была в реанимации, на ИВЛ. Помолитесь о ней, она была необычайно хорошим человеком, - написано в некрологе.

Лариса Виноградова родилась в Тверской области в 1962 году, окончила Тверской госуниверситет (филологический факультет), работала учителем русского языка и литературы в школе №3 в Кашине. Затем - журналистом в тверских СМИ, жила в Твери.

Работала в холдинге на Озерной в "Новой газете", была заместителем, а потом и главным редактором газеты "Тверские ведомости".

Коллеги вспоминают Ларису Юрьевну как светлого и доброго человека.

Лариса Юрьевна – "Почетный работник культуры и искусства Тверской области", отмечена знаком Губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской", знаком "За заслуги в развитии Тверской области" и другими наградами.

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и близким Ларисы Виноградовой.

Отпевание пройдет в субботу, 19 февраля, в 11.30 в храме Рождества Христова в Рыбаках.