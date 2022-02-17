Губернатор Тверской области ответит на актуальные вопросы в прямом эфире

Губернатор вновь выйдет в прямой эфир. Фото: ПТО

Прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени состоится 17 февраля в 21:00 на телеканале «Россия 24» (Тверь).

Когда прогнозируется спад волны заболеваемости коронавирусом? Как организована медицинская помощь для детей? Какие инвестпроекты будут реализованы в регионе в ближайшие годы? Как проходит строительство ДОКБ и Западного моста в Твери?

Губернатор ответит на эти и другие актуальные вопросы.

Прямой эфир с участием главой региона можно будет посмотреть и в сети интернет.