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Общество17 февраля 2022 9:13

Губернатор Тверской области ответит на актуальные вопросы в прямом эфире

Он традиционно пройдет в четверг
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор вновь выйдет в прямой эфир.

Губернатор вновь выйдет в прямой эфир.

Фото: ПТО

Прямой эфир с участием губернатора Игоря Рудени состоится 17 февраля в 21:00 на телеканале «Россия 24» (Тверь).

Когда прогнозируется спад волны заболеваемости коронавирусом? Как организована медицинская помощь для детей? Какие инвестпроекты будут реализованы в регионе в ближайшие годы? Как проходит строительство ДОКБ и Западного моста в Твери?

Губернатор ответит на эти и другие актуальные вопросы.

Прямой эфир с участием главой региона можно будет посмотреть и в сети интернет.