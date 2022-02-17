Двое молодых мужчин похитили шесть бутылок виски из магазина в Тверской области

Злоумышленники украли алкоголь из магазина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратился представитель торговой точки в Ржеве и сообщил, что их магазина ночью неизвестные похитили алкоголь. Ущерб составил 14 000 рублей.

На месте полицейские установили, что злоумышленников было двое. Фигуранты проникли в магазин, разбив стекла, похитили из магазина шесть бутылок виски и скрылись.

По составленной ориентировке двое подозреваемых - 1989 годов рождения - были задержаны. В содеянном сознались. Часть похищенного алкоголя они выпили, остальное - продали.

За кражу на них завели уголовное дело.