Пациентов больницы в Тверской области кормили сыром со стеринами

В сыре нашли растительные стерины Фото: архив "КП"

Фальсифицированный сыр "Российский" с растительными стеринами в составе выявили в ходе исследований специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Продукт был произведен в Республике Татарстан. В составе выявлены бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Пробы продукты были отобраны в одной из районных больниц Тверской области инспекторами регионального управления Россельхознадзора.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер.