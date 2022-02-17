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Общество17 февраля 2022 7:31

Пациентов больницы в Тверской области кормили сыром со стеринами

Фальсификат определили в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В сыре нашли растительные стерины Фото: архив "КП"

В сыре нашли растительные стерины Фото: архив "КП"

Фальсифицированный сыр "Российский" с растительными стеринами в составе выявили в ходе исследований специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Продукт был произведен в Республике Татарстан. В составе выявлены бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Пробы продукты были отобраны в одной из районных больниц Тверской области инспекторами регионального управления Россельхознадзора.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер.