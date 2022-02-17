Пациентов больницы в Тверской области кормили сыром со стеринами

В сыре нашли растительные стерины Фото: архив "КП"
Фальсифицированный сыр "Российский" с растительными стеринами в составе выявили в ходе исследований специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.
Продукт был произведен в Республике Татарстан. В составе выявлены бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.
Пробы продукты были отобраны в одной из районных больниц Тверской области инспекторами регионального управления Россельхознадзора.
Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер.