Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 6:16

В Твери из задымленной квартиры пожарные спасли женщину

Пожар произошел на улице Гвардейской
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Твери пожарные спасли женщину Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Твери пожарные спасли женщину Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в одной из квартир жилого дома на улице Гвардейской в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 16 февраля.

По адресу выехали отделения ПСЧ-1, ПСЧ-4, СПСЧ, служба пожаротушения, аварийно-спасательная служба, сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

- В задымлённой квартире на кухне пожарные обнаружили хозяйку квартиры. Женщина была без сознания. Пострадавшую вынесли на улицу и передали врачам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

19:51 была объявлена локализация пожара. Полная ликвидация - в 19:58.