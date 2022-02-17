В Твери из задымленной квартиры пожарные спасли женщину

В Твери пожарные спасли женщину Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в одной из квартир жилого дома на улице Гвардейской в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 16 февраля.

По адресу выехали отделения ПСЧ-1, ПСЧ-4, СПСЧ, служба пожаротушения, аварийно-спасательная служба, сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

- В задымлённой квартире на кухне пожарные обнаружили хозяйку квартиры. Женщина была без сознания. Пострадавшую вынесли на улицу и передали врачам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

19:51 была объявлена локализация пожара. Полная ликвидация - в 19:58.