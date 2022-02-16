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Общество16 февраля 2022 18:21

Жителям Тверской области оказывают помощь по газификации жилых помещений

Социальную поддержку получили 49 граждан
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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49 граждан получили адресную помощь на газификацию жилых помещений

49 граждан получили адресную помощь на газификацию жилых помещений

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2021 году в Тверской области 49 граждан получили адресную социальную помощь на газификацию жилых помещений. Фининсирование составило свыше 1,3 млн рублей.

Независимо от уровня доходов помощь от правительства региона предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших или умерших участников ВОВ, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гражданам, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя».

Поддержку могут получить семьи и одиноко проживающие граждане с невысокими доходами. В 2021 году увеличен размер среднедушевого дохода, который учитывается для получения компенсации – он не должен превышать прожиточный минимум более чем на 50%.

Размер компенсации для всех категорий жителей составляет 29 700 рублей при подключении к газу дома, 9 900 рублей – при подключении квартиры.

Помощь можно получить на изготовление сметы, работы по подключению к существующим уличным газовым сетям, стоимость газовой плиты. Документы оформляются в МФЦ, на портале Госуслуг или по почте.