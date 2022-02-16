За год в Тверской области совершено 90 убийств и 16 изнасилований

Следственный комитет подвел итоги работы за 2021 год Фото: СУ СК РФ по Тверской области

16 февраля на расширенном заседании коллегии руководитель Следственного управления Следственного комитета Тверской области, полковник юстиции Альберт Кизимов рассказал об итогах работы следственных органов в 2021 году.

В 2021 году на территории региона уменьшилось количество зарегистрированных преступлений (с 21721 до 20583), в том числе тяжких и особо тяжких (с 5639 до 5402). Зарегистрировано 90 убийств (аналогичный период прошлого года 76), 28 фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (44), 16 изнасилований (26).

- Раскрываемость убийств составила 98,5%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилований – 100%. Следователями следственного управления расследовано 401 (367) тяжкое и особо тяжкое преступление, - отметил руководитель ведомства.

С 83 до 108 увеличилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных против государственной власти; с 72 до 93 возросло количество выявленных фактов взяточничества. Зарегистрировано 715 преступлений экономической направленности (703).

Альберт Кизимов отметил имеющиеся недостатки в работе и потребовал неукоснительно выполнять задачи, поставленные перед сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации.