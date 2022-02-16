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Общество16 февраля 2022 14:52

В Тверской области поисковики установили место крушения военного самолета

Поиски проходили в Старицком районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Место авиакатастрофы обнаружено в Старицком районе Фото: vk.com/rfpoisk

Место авиакатастрофы обнаружено в Старицком районе Фото: vk.com/rfpoisk

В Тверской области на территории Старицкого района поисковики установили место авиакатастрофы самолёта ВВС РККА в период Великой Отечественной войны.

Поисковый выход провел сводный поисковый отряд Тверского регионального отделения "Поискового движения России". В проекте участвовали представители поисковых отрядов "Русь" из Старицы, "Исток" из поселка Калашниково, "Земляки" из Кувшиново, "Тверичи" из Твери. Работали во взаимодействии с краеведами и местными жителями.

- На месте падения военного самолёта Красной Армии соблюдались все необходимые рекомендации Роспотребнадзора. Работы были осложнены большим снежным покровом и неблагоприятными погодными условиями, - сообщается в группе Поискового движения России.

Поиски на участке будут продолжены.