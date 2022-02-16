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Происшествия16 февраля 2022 14:25

В Тверской области мужчину на 10 лет осудили за убийство

Осужденный зарубил топором знакомого
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина осужден на 10 лет

Мужчина осужден на 10 лет

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области суд вынес приговор в отношении жителя Ржевского района. Мужчина признан виновынм в убийстве.

Следствием и судом установлено, что в период с 7 по 8 января 2021 года в ходе конфликта один мужчина несколько раз ударил по голове топором другого. На месте происшествия потерпевший скончался, злоумышленник перетащил тело из дома и спрятал его на участке в Торопецком переулке Ржева.

Приговором суда, с учетом мнения гособвинения, подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок два года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.