В Тверской области завершается строительство корейского завода

В 2020 году во время подписание соглашения по строительству завода. Фото: ПТО

В Калининском районе у деревни Кривцово завершается строительство завода по производству продуктов питания корейской компании «Орион». Благодаря вводу нового производства будет создано 355 рабочих мест. - Реализация проекта даст тверскому региону большой объем производства, грузооборот, налоговые отчисления. Это значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья, – отметил губернатор Игорь Руденя во время церемонии закладки камня на месте будущего завода в 2020 году. В декабре того же года проект был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Этот статус дает компании право на особые меры поддержки со стороны региона: вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибыль. Как сообщает пресс-служба областного правительства, запуск завода планируется в апреле-мае 2022 года:

- Уже завершены основные строительные работы, подведены необходимые инженерные коммуникации. В ближайшее время планируется установка оборудования и пуско-наладочные работы.