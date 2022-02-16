В Тверской области житель деревни незаконно хранил 290 граммов пороха

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Западнодвинского отдела полиции выявили факт хранения двух банок с порохом у 58-летнего жителя деревни Фофаново.

Экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество является бездымным порохом массой 290 граммов. Порох, а также три сигнальных патрона мужчина нашел в заброшенной постройке и забрал домой на хранение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.