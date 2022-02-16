Житель Тверской области попался на сбыте фальшивой пятитысячной купюры

Поддельные купюры мужчина покупал в Интернете Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Торжке Тверской области полицейскими установлен факт сбыта поддельной пятитысячной купюры в одном из сетевых магазинов. Фальшивыми деньгами злоумышленник расплатился за товар, а сдачу получил настоящими купюрами.

В магазине были изъяты видеозаписи, установлены все обстоятельства расчета поддельной банкнотой.

- Согласно заключению Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области, изъятая купюра на предприятиях Гознака не выпускалась, - уточнили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 28-летний житель Твери. Мужчина признался, что поддельные купюры покупал в Интернете.

По части 1 статьи 186 УК РФ ему грозит до восьми лет лишения свободы.