На водоемах Тверской области стал опасен тонкий лед

На озерах и реках Тверской области стало опасно выходить на лед Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В связи с повышение среднесуточных температур на водоемах Тверской области наблюдается таянье льда. Инспекторы ГИМС МЧС России в усиленном режиме патрулируют акватории рек и озер.

Жителям рекомендуют воздержаться от зимней рыбалки, ограничить ледовые переправы.

- На реках повсеместно видны промоины, лёд неоднороден и очень опасен. Тем не менее, граждане продолжают выходить на лёд: рыбачить, переходить водоем и кататься на лыжах. Мы призываем не подвергать жизнь опасности, - отмечает руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России Сергей Шлыков.

По данным ГУ МЧС России по Тверской области, в северных районах на глубоких озерах толщина льда в некоторых местах достигает 25-35 см, озера Волго, Вселуг, Селигер - 18-20 см, на реках Цна в Вышневолоцком ГО, Волге в Кимрах, Твери и Конаково местами - промоины и льда нет, в Твери также растаял лед на Тверце в районе Речного вокзала.

Будьте внимательны и осторожны. Не выходите на тонкий лед! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.