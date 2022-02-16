В Тверской области при пожаре в частном доме погиб человек

При пожаре погиб человек Фото: Мария ОСИПОВА

ЧП произошло в поселке Березайка Бологовского района Тверской области 15 февраля. Жилой дом загорелся в Красном переулке поздно ночью, на место происшествия выезжали спасатели МЧС.

- В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Есть погибший. Его костные останки найдены на пепелище.

Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти человека.

Организована доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.