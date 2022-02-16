МЧС предупреждает жителей Тверской области об усилении ветра 17 февраля

Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей, что утром и днём 17 февраля на территории региона ожидается усиление южного ветра порывами до 13-18 м/с.

В отдельных районах возможен мокрый снег с дождем, днем до +4 градусов, ночью - 3. На дорогах - гололедица.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности при ухудшении погодных и дорожных условий.

Будьте внимательны и осторожны!