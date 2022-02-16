На трассе М-11 в Тверской области затруднено движение из-за ДТП с фурой

В ДТП пострадал один человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 16 февраля на трассе М-11 "Нева" в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

Как сообщили "КП"-Тверь" очевидцы в 14:50, после населенного пункта Будово, в сторону Санкт-Петербурга, развалилась фура. Движение автотранспорта затруднено по обеим полосам.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "Вольво" остановился помочь водителю на "Ладе". В этот момент водитель другой "Вольво" уснул за рулем и наехал на припаркованную машину, а потом на 20-летнего водителя "Лады".

Молодой человек стоял у машины, в ДТП получил травмы и был доставлен в больницу.