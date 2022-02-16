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Происшествия16 февраля 2022 11:43

Водитель ответит перед судом за сбитого велосипедиста в Тверской области

От полученных травм мужчина умер
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину будут судить за смертельное ДТП с велосипедистом

Мужчину будут судить за смертельное ДТП с велосипедистом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Областной прокуратурой в Центральный районный суд Твери направлено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении смертельного ДТП.

В октябре 2021 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем "Киа Спортэйдж", на Волоколамском проспекте в Твери водитель сбил велосипедиста, а потом столкнулся с иномаркой.

От полученных травм пожилой велосипедист умер.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.