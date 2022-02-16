Водитель ответит перед судом за сбитого велосипедиста в Тверской области

Мужчину будут судить за смертельное ДТП с велосипедистом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Областной прокуратурой в Центральный районный суд Твери направлено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении смертельного ДТП.
В октябре 2021 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем "Киа Спортэйдж", на Волоколамском проспекте в Твери водитель сбил велосипедиста, а потом столкнулся с иномаркой.
От полученных травм пожилой велосипедист умер.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.