Водитель ответит перед судом за сбитого велосипедиста в Тверской области

Мужчину будут судить за смертельное ДТП с велосипедистом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Областной прокуратурой в Центральный районный суд Твери направлено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении смертельного ДТП.

В октябре 2021 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем "Киа Спортэйдж", на Волоколамском проспекте в Твери водитель сбил велосипедиста, а потом столкнулся с иномаркой.

От полученных травм пожилой велосипедист умер.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.