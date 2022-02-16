Дошкольников в Тверской области кормили просроченными продуктами

Прокуратура выявила нарушения в детском саду Фото: Мария ЛЕНЦ

Кашинской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в ходе проверки организации питания в дошкольном учреждении.

В работу допущены продукты без маркировки и с истекшим сроком годности, не имеющие сведений об оценке (подтверждении) соответствия. Калорийность порций не была указана в меню.

Прокурором заведующему учреждения внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.

В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, виновные оштрафованы на 13 тысяч рублей.