Житель Тверской области незаконно нарубил леса на полтора миллиона рублей

Злоумышленник спилил 20 елей и сосен Фото: УМВД России по Тверской области

В Калязинский отдел полиции обратился руководитель лесничества Калязинского района и сообщил, что возле деревни Жуковка неизвестный вырубил 20 сосен и елей. Ущерб лесного фонда составил более 1 490 000 рублей.

В ходе розыска браконьера установили и задержали. Им оказался 47-летний житель Калязинского района.

Из спиленной древесины мужчина собирался заготовить дрова, а для доставки ее на участок нанял лесовоз.

Машины с прицепами и деревья изъяты. По ч. 3 статьи 260 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.