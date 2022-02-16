В ЦАПах Тверской области за сутки приняли более 2000 человек

Записаться в ЦАПы можно по номеру горячей линии "122". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Центрах амбулаторной помощи региона было принято 2096 человек с симптомами ОРВИ и коронавируса, в том числе - 290 детей.

В Тверской области действуют 15 центров амбулаторной помощи для взрослых и три ЦАПа для детей.

ЦАПы в Тверской области работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Круглосуточное дежурство организовано по графику с 20:00 до 8:00 следующего дня:

– в понедельник для обращений в ночное время работает ЦАП областного клинического лечебно-реабилитационного центра (г. Тверь, ул. Горького, д. 50),

– во вторник – ЦАП областного клинического кардиологического диспансера (г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 5),

– в среду – ЦАП Калининской центральной районной клинической больницы (Калининской района, пос. Химинститута, д. 59),

– в четверг – ЦАП городской клинической больницы №1 им В.В. Успенского (Тверь, Беляковский переулок, д. 5),

– в пятницу – ЦАП городской клинической больницы № 6 (поликлиника № 7, г. Тверь, б-р Гусева, д. 27),

– в субботу – ЦАП городской клинической больницы № 7 (поликлиника № 3, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 35),

– в воскресенье – ЦАП клинической больницы скорой медицинской помощи (поликлиника № 1, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 6).

Записаться на прием в ЦАПы можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122». По нему же жители региона могут получить справочную информацию о работе больниц и поликлиник, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на вакцинацию, вызвать врача на дом.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. Прививку сделали 663 857 человек. Регион обеспечен достаточными объемами вакцины.