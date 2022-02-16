Наталья Непряева из Твери вместе с Юлией Ступак вышла в финал командного спринта на Олимпиаде-2022

Наталья Непряева и Юлия Ступак вышли в финал. Фото: VK/Олимпийский комитет России

Тверичанка Наталья Непряева и Юлия Ступак 16 февраля прошли полуфинал командного спринта в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине. В своем заезде они показали лучшее время, опередив финок и шведок, занявших соответственно второе и третье места.

В финале выступят 10 пар лыжниц из России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, США, Австрии, Швейцарии, Франции и Польши.

Он состоится сегодня, 16 февраля. Начало - в 12:15 (по московскому времени).

Болеем за наших!