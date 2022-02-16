Военнослужащего осудили за растрату 21,6 миллионов рублей в Тверской области

Военнослужащий осужден за растрату в 21,6 млн рублей Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверской гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту одной из воинских частей Тверского гарнизона. Капитан осужден за растрату вверенного ему имущества Минобороны России в особо крупном размере. Сумма составила 21 млн 600 тысяч рублей.

Установлено, что с конца осени 2014 года до июня 2019 года офицер имел материальную ответственность за сохранность лома черных, цветных и драгоценных металлов. По его указанию военнослужащие из транспортировочных контейнеров доставали, не повреждая пломбы, различные изделия, которые капитан вывозил на пожарном автомобиле за территорию воинской части и сбывал неустановленным лицам.

В содеянном виновник сознался.

По ч. 4 ст. 160 УК РФ суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом 500 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2,5 года. Военнослужащий лишен офицерского звания и должен будет возместить ущерб Минобороны РФ в сумме 21,6 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.