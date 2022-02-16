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Происшествия16 февраля 2022 8:25

На площади Терешковой в Твери росгвардейцы задержали магазинного вора

Мужчина пытался похитить продукты питания
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сигнал «тревога» с торгового объекта на площади Терешковой в Твери поступил в Управление Росгвардии по Тверской области 15 февраля.

К прибывшим на место росгвардейцам обратился сотрудник службы безопасности и пояснил, что по камерам увидел, как посетитель торгового зала взял с витрины продукты питания, спрятал их под куртку и направился к выходу.

Подозреваемого - 44-летнего местного жителя - задержали и передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении фигуранта уголовного дела по статье 158.1 УК РФ.