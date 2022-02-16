В Ржеве Тверской области полиция за сутки раскрыла семь краж из супермаркетов

Злоумышленники брали витринный товар, прятали под одежду и убегали из магазина. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Ржевский отдел полиции поступило сразу несколько заявлений о кражах от администраторов местных супермаркетов. Неизвестные злоумышленники уносили из магазинов продукты, алкоголь и парфюмерию. За раз брали не по многу - ущерб, нанесённый каждому магазину составил 1-2 тысячи рублей.

Как выяснили оперативники, воришки действовали просто: хватали товар с витрины, прятали под куртки и уходили из магазина.

- Личности подозреваемых установлены. Все они – неработающие жители Ржева в возрасте от 23 лет до 31 года, ранее были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за совершение подобных краж, - рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Подозреваемые уже задержаны и во всём сознались. Украденное орни продали, а вырученные деньги потратили. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.