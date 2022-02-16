Красный крест возродит службу милосердия в Тверской области

Тверское отделение Красного Креста получило грант. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тверское отделение Красного Креста будет возрождать в регионе службу милосердия благодаря полученному гранту Фонда президентских грантов.

В рамках проекта «Возрождение службы милосердия на базе Тверского отделения Российского Красного Креста» будет оказана помощь на дому 40 маломобильным одиноким жителям Твери и районов Тверской области, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области. Для этого на базе Тверского отделения Российского Красного Креста пройдёт обучение медицинских сестёр, социальных работников, сиделок и волонтёров.

Кроме того, Тверской Красный крест планирует открыть пункт проката технических средств реабилитации. Это станет безвозмездной услугой по временному обеспечению средствами реабилитации нуждающихся в ней инвалидов.