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Общество15 февраля 2022 17:45

Тверские УК штрафуют за несвоевременную уборку наледи и снега

Административная комиссия рассматривает 159 дел о нарушениях
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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УК в Твери ждут повышенные штрафы за некачественную уборку Фото: администрация Твери

УК в Твери ждут повышенные штрафы за некачественную уборку Фото: администрация Твери

В районах Твери в усиленном режиме ведется проверка качества уборки льда и снега с крыш домов и придомовых территорий. С начала года в административную комиссию поступило 159 дел о нарушениях со стороны УК.

- 90 процентов материалов касаются ненадлежащего содержания кровель зданий. В отношении управляющих организаций применяется новая редакция статьи 35 Закона Тверской области №46-ЗО, - сообщили в администрации города.

Нарушителей ждут увеличенные штрафы за недобросовестную работу: за несвоевременное удаление сосулек и наледи для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, за складирование снега и снежных массв неустановленных местах - от 35 до 70 тысяч рублей.

Пожаловаться на работу УК можно по телефонам: 36-08-81 (Центральный район), 36-08-82 (Заволжский район), 36-08-83 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район).