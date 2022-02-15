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Общество15 февраля 2022 17:24

В Твери прошел митинг памяти в честь годовщины вывода войск из Афганистана

Памятную дату отметили 15 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери прошел митинг памяти Фото: администрация Твери

В Твери прошел митинг памяти Фото: администрация Твери

15 февраля в Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Утром у Памятника воинам-интернационалистам состоялась церемнония возложения цветов, в которой приняли участие ветераны боевых действий, представители общественных организаций, жители города.

Вывод советских войск из Афганистана завершился в этот день 33 года назад.

В России 15 февраля - официальная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.