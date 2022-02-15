В Твери прошел митинг памяти в честь годовщины вывода войск из Афганистана

В Твери прошел митинг памяти Фото: администрация Твери
15 февраля в Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Утром у Памятника воинам-интернационалистам состоялась церемнония возложения цветов, в которой приняли участие ветераны боевых действий, представители общественных организаций, жители города.
Вывод советских войск из Афганистана завершился в этот день 33 года назад.
В России 15 февраля - официальная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.