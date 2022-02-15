В библиотеках Твери пройдёт онлайн встреча со специалистами налоговой службы

Специалисты подключатся к беседе удалённо. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 февраля в Зале информационного обслуживания тверской Герценки в рамках заседания клуба «Ваше право» пройдёт онлайн-встреча со специалистами Управления федеральной налоговой службы по Тверской области.

К онлайн беседе можно будет присоединиться и во всех других библиотеках муниципальной библиотечной сети Твери. Начало встречи в 15:00. Все желающие смогут задать вопросы, касающиеся налогообложения физических лиц, и сразу получить ответы специалистов, сообщает Герценка. Вход свободный.