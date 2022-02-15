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Общество15 февраля 2022 16:06

В торговых точках Тверской области специалисты проверили семена и нашли нарушения

Рейд прошел в Оленино
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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При продаже семян выявлены нарушения

При продаже семян выявлены нарушения

Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории рынка в поселке Оленино Тверской области специалисты межрегионального Управления Россельхознадзора провели выездное мероприятие по контролю партий семян, представленных на реализацию.

В результате обследования были выявлены семена овощных и цветочных культур, сорта которых не входят в государственный реестр селекционных достижений сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Виновный привлечен к административной ответственности.