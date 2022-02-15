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Происшествия15 февраля 2022 15:57

Прокуратура начала проверку после падения сосульки на девочку в Твери

Состояние подростка - удовлетворительное
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сосулька упала с крыши дома Фото: прокуратура Тверской области

Сосулька упала с крыши дома Фото: прокуратура Тверской области

Прокуратурой Пролетарского района Твери проводится проверка по факту очередного падения ледяной глыбы на 15-летнюю девушку.

ЧП произошло днем, 14 февраля, несовершеннолетняя вышла из третьего подъезда дома №22/31 по проспекту Ленина и почувствовала удар по голове сверху. После падения подросток увидела после чего упала и увидела рядом с собой части большой сосульрядом с собой части большой сосульки, которая упала с крыши.

- В результате происшествия несовершеннолетняя получила "ушибленную рану теменной области". В настоящее время девушка находится в удовлетворительном состоянии. Установлено, что на момент происшествия крыша дома не была очищена от снежной наледи, специального ленточного ограждения на территории не имелось, - рассказали в прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности ООО "УК Профи".