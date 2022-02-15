Тверская область поднялась на две позиции в рейтинге качества жизни - 2021

Тверская область немного упрочила позиции в регулярном рейтинге.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Тверская область заняла 51-е место (из 85-ти) в рейтинге регионов РФ по качеству жизни за 2021 год. Исследование провело агентство "РИА Рейтинг".
В основу легли данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Оценка каждому региону выставлялась по совокупности различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация, экологические условия, здоровье, уровень образования и других.
"В 2021 году качество жизни в большинстве российских регионов выросло", - отмечают составители. По отношению к исследованию прошлого года, Тверская область поднялась на две позиции - с 53-го места на 51-е.
На первых позициях, как и годом ранее, Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Тройка аутсайдеров - Карачаево-Черкесия, Тыва и Еврейская автономная область.
По сравнению с соседними регионами мы оказались "в середнячках":
Московская область - 3 место (без изменений)
Ярославская область - 30 место (+1 позиция)
Смоленская область - 47 место (-10 позиций)
Тверская область - 51 место (+2 позиции)
Новгородская область - 53 место (+13 позиций)
Псковская область - 54 место (+3 позиции)
Вологодская область - 56 место (+3 позиции)