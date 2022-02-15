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Общество15 февраля 2022 15:55

Тверская область поднялась на две позиции в рейтинге качества жизни - 2021

Регион находится на 51-м месте
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Тверская область немного упрочила позиции в регулярном рейтинге.

Тверская область немного упрочила позиции в регулярном рейтинге.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверская область заняла 51-е место (из 85-ти) в рейтинге регионов РФ по качеству жизни за 2021 год. Исследование провело агентство "РИА Рейтинг".

В основу легли данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Оценка каждому региону выставлялась по совокупности различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация, экологические условия, здоровье, уровень образования и других.

"В 2021 году качество жизни в большинстве российских регионов выросло", - отмечают составители. По отношению к исследованию прошлого года, Тверская область поднялась на две позиции - с 53-го места на 51-е.

На первых позициях, как и годом ранее, Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Тройка аутсайдеров - Карачаево-Черкесия, Тыва и Еврейская автономная область.

По сравнению с соседними регионами мы оказались "в середнячках":

Московская область - 3 место (без изменений)

Ярославская область - 30 место (+1 позиция)

Смоленская область - 47 место (-10 позиций)

Тверская область - 51 место (+2 позиции)

Новгородская область - 53 место (+13 позиций)

Псковская область - 54 место (+3 позиции)

Вологодская область - 56 место (+3 позиции)