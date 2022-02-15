28-я Неделя тверской книги начала работу в Твери

Культурное событие проходит в библиотеке имени Горького. Фото: Евгения ГУСЕВА

В тверской библиотеке имени Горького 15 февраля стартована 28-я Неделя тверской книги. Ежегодно это культурное событие объединяет писателей, журналистов, художников, музыкантов, краеведов, издателей, читателей и библиотекарей тверского и других регионов.

Открытие Недели Тверской книги транслировалось онлайн - на портале Культура.рф. В первый день работы Недели был дан старт благотворительной акции «Книги для тверских библиотек», направленной на пополнение фондов. Все поступившие издания будут переданы в центральные и сельские библиотеки Тверской области, в фондах которых недостает новой краеведческой, научно-популярной и художественной литературы.

Программа 28-й Недели тверской книги насыщена событиями. В частности, посетители смогут увидеть выставки: «Тверская книга – 2021», «Тверские лауреаты всероссийских и региональных премий 2021 года», «По страницам календаря «Тверские памятные даты», «750 лет Тверской епархии», выставка Станислава Никитина «Упражнения дилетанта». Живопись», фотовыставка «Тверь. Люди. События» Сергея Самцова и «От Руси к России: 1160 лет зарождения русской государственности».