Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 14:06

В Тверской области исполнилось 100 лет еще одной труженице тыла - Татьяне Парфеновой

Ее поздравил глава региона
Алексей АНДРЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Татьяна Александровна Парфенова. Фото: предоставлено ПТО

Татьяна Александровна Парфенова. Фото: предоставлено ПТО

15 февраля 100 летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Татьяна Александровна Парфенова из Торопецкого района. Татьяну Александровну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- На Ваш век выпали великие испытания огненных сороковых годов, которые Вы достойно преодолели, честно трудясь на благо Отечества. Благодарю Вас за вклад в Великую Победу, ради которой вся наша страна совершала подвиг на фронте и в тылу. Желаю Вам здоровья, неисчерпаемого оптимизма, поддержки дорогих Вашему сердцу людей, – отметил Игорь Руденя.

С 18 лет Татьяна Александровна работала дояркой в колхозе им. Куйбышева Торопецкого района, где трудилась 49 лет.

Татьяна Александровна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом «Знак Почета».