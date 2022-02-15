В Тверской области продолжат ремонт дороги "Торжок - Осташков"

В регионе с 2022 по 2024 годы запланировано отремонтировать свыше 1200 км дорог. Фото: ПТО

в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланировано отремонтировать еще 24 км автотрассы "Торжок - Осташков". Речь - про четыре участка в Кувшиновском и Осташковском муниципальных образованиях.

С 2019 года на отремонтировано 58 км трассы. Как сообщает областное правительство, полностью завершить работы на этой магистрали запланировано в 2023 году.

Дорога "Торжок - Осташков".соединяет между собой северо-западные районы тверского региона, а также обеспечивает их связь с федеральными трассами М-10 «Россия» и М-11 «Нева».

Кроме того, автодорога является туристическим маршрутом к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, истоку Волги.

- В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1500 километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ, - отметил губернатор Игорь Руденя при утверждении программы дорожных работ на ближайшие годы.

В период с 2022 по 2024 годы в Верхневолжье планируется отремонтировать свыше 1200 км региональных и межмуниципальных дорог.