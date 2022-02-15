Поставщика наркотиков из Москвы задержали в Твери

Фигурант возил наркотики из Москвы в Тверь Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали гражданина сопредельного государства, который, проживая в Москве, привозил для распространения в Тверь запрещенные вещества.

При личном досмотре у 24-летнего фигуранта полицейские обнаружили 16 свёртков с веществом внутри. В машине было найдено еще 45 пакетов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.