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Происшествия15 февраля 2022 13:47

Поставщика наркотиков из Москвы задержали в Твери

У него обнаружено более 60 свертков вещества
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Фигурант возил наркотики из Москвы в Тверь Фото: УМВД России по Тверской области

Фигурант возил наркотики из Москвы в Тверь Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали гражданина сопредельного государства, который, проживая в Москве, привозил для распространения в Тверь запрещенные вещества.

При личном досмотре у 24-летнего фигуранта полицейские обнаружили 16 свёртков с веществом внутри. В машине было найдено еще 45 пакетов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.