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Происшествия15 февраля 2022 13:41

Полицейские задержали подозреваемых в дистанционных мошенничествах в Твери

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленники сознались в содеянном

Злоумышленники сознались в содеянном

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери сотрудники полиции задержали подозреваемых в соучастии в дистанционных мошенничествах. По данным оперативников, фигуранты причастны не менее чем к четырем преступлениям.

Звонок поступил 84-летней женщине, звонившая представилась внучкой и попросила денег. Пенсионерка передала 200 000 рублей водителю одного из местных такси во дворе своего дома. Таксист передал деньги организаторам мошеннической схемы, которые заплатили процент сообщникам.

В ходе реализуемого плана "Перехват" таксист и двое подельников - жители Калининского района в возрасте 24 и 26 лет - были задержаны. Фигуранты сознались, что таким образом зарабатывали. У злоумышленников изъяли пять карт различных банков, два мобильных телефона и четыре сим-карты.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Устанавливаются все участники преступной схемы.