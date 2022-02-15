В Тверской области росгвардейцы помогли водителю потушить горящий автомобиль

Росгвардейцы помогли водителю потушить горящую машину Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Нелидовскому городскому округу помогли местному жителю потушить горящий автомобиль.

Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц в Нелидово, прапорщик полиции Сергей Тимин и сержант полиции Анатолий Иванов заметили припаркованный у магазина автомобиль, из-под решетки радиатора которого виднелись языки пламени.

Росгвардейцы сообщили о происшествии в экстренные службы и поспешили на помощь водителю, который пытался закидать пламя снегом. С помощью средств пожаротушения росгвардейцы ликвидировали возгорание.

Владелец поблагодарил правоохранителей. В результате ЧП никто не пострадал.