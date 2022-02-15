С крыши дома на проспекте Ленина в Твери на девочку-подростка упала сосулька

С крыши на подростка упала сосулька Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Заволжским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту ЧП на проспекте Ленина.
14 февраля с крыши дома №22/31 на несовершеннолетнюю девочку, 2007 года рождения, упала сосулька.
Пострадавшая получила траму головы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Происшествие прокомментировала администрация Твери:
- Управляющая компания ООО "УК Профи", которая отвечает за содержание дома 22/31 на пр-те Ленина, входит в число 17 управляющих организаций, указанных в исковом заявлении администрации города для того, чтобы в судебном порядке признать незаконным их бездействие и обязать обеспечить удаление наледи с кровель и иных выступов на фасаде зданий.
Также в отношении данной было УК возбуждено административное производство за неисполнение предписаний администрации Пролетарского района.