С крыши дома на проспекте Ленина в Твери на девочку-подростка упала сосулька

С крыши на подростка упала сосулька Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту ЧП на проспекте Ленина.

14 февраля с крыши дома №22/31 на несовершеннолетнюю девочку, 2007 года рождения, упала сосулька.

Пострадавшая получила траму головы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествие прокомментировала администрация Твери:

- Управляющая компания ООО "УК Профи", которая отвечает за содержание дома 22/31 на пр-те Ленина, входит в число 17 управляющих организаций, указанных в исковом заявлении администрации города для того, чтобы в судебном порядке признать незаконным их бездействие и обязать обеспечить удаление наледи с кровель и иных выступов на фасаде зданий.

Также в отношении данной было УК возбуждено административное производство за неисполнение предписаний администрации Пролетарского района.