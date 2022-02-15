Житель Тверской области оштрафован за публичные призывы к терроризму

Мужчину осудили за призывы к терроризму Фото: УФСБ России по Тверской области

В Тверской области сотрудниками регионального Управления ФСБ пресечена противоправная деятельность местного жителя 1978 года рождения. Мужчина оказался причастен к оправданию террористической деятельности в Интернете.

В ходе расследования уголовного дела доказана причастность фигуранта к преступлению по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Решением выездной коллегии 2-го Западного окружного военного суда фигурант признан виновным и оштрафован на 350 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.