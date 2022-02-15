В Тверской области проходят мероприятия в честь Дня памяти воинов-интернационалистов Фото: ПТО

15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества в Тверской области проходят памятные мероприятия. В Твери состоялась традиционная церемония возложения цветов к Памятнику воинам-интернационалистам с участием ветеранов боевых действий, общественных организаций.

- В этот день 33 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Мы с глубочайшим уважением относимся ко всем, кто, защищая интересы нашего государства, тяжёлым ратным трудом доказал верность присяге, склоняем головы перед памятью погибших героев. Они навсегда останутся для нас образцом мужества, самоотверженности, патриотизма. Сегодня воины-интернационалисты, ветераны боевых действий свято хранят традиции нерушимого братства, поддерживая друг друга и семьи погибших товарищей, – обратился к жителям Тверской области губернатор Игорь Руденя.

Глава региона также подчеркнул, что общественные организации, созданные воинами-афганцами и участниками других локальных конфликтов, активно участвуют в общественной жизни тверского региона, вносят существенный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.